Rømte fra Nord-Korea: Svømte ti timer pakket inn i plastskum

En mann fra Nord-Korea brukte plastskum som flytevest og svømte i i ti timer før han ble reddet av sørkoreansk militæret. 

Publisert 7. aug. | Oppdatert 7. aug.
RØMTE: En ukjent nordkoreansk mann trosset grensevakter og brukte improviserte flytemidler for å nå friheten i sør. Her fra et nordkoreansk militært kontrollpunkt ved Panmunjom i den demilitariserte sonen. Foto: Bloomberg
Bendik Haug Aurdal
Journalist
En nordkoreansk mann har klart å flykte til Sør-Korea ved å svømme langs vestkysten av den koreanske halvøya, melder Wall Street Journal

Mannen, som foreløpig ikke er identifisert, ble oppdaget sent på kvelden 30. juli, ifølge sørkoreanske myndigheter som offentliggjorde flukten torsdag.

Ti timer i vannet

Det sørkoreanske forsvaret opplyser at mannen brukte plastskum som flyteelement, festet til kroppen, for å holde seg flytende i vannet under den farlige ferden sørover.

Etter å ha tilbrakt rundt ti timer i vannet, ble han plukket opp av sørkoreanske soldater omtrent 2,5 kilometer sør for grensen til Nord-Korea. Ifølge rapportene vinket mannen og gjorde det klart at han ønsket å desertere.

Ifølge WSJ er flukter fra Nord- til Sør-Korea blitt stadig sjeldnere de seneste årene. Regimet i Pyongyang har kraftig styrket sikkerheten langs grensen, blant annet med ordre om å skyte alle som forsøker å rømme.

Flere fluktforsøk

Tidligere var den vanligste fluktruten via Kina, med hjelp fra menneskesmuglere. Nå tyr enkelte desperate nordkoreanere til mer risikable metoder, som å krysse den tungt bevoktede demilitariserte sonen, bruke små fiskebåter eller svømme alene.

Mannen skal ha krysset grensen ved et elvedelta der Nord- og Sør-Korea ligger få kilometer fra hverandre. Samme område har tidligere vært brukt av flyktninger – i fjor klarte en annen person å rømme via den samme vannveien, ifølge WSJ.

Tidligere denne uken ble det kjent at en annen hendelse hadde funnet sted i området, da kroppen til en 36 år gammel nordkoreansk bonde ble skylt i land. Nordkoreanske myndigheter nektet å ta imot levningene.

