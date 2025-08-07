– Som gründer har jeg aldri sett formuesskatten slå inn som et konkret problem. Gjennom de 12 årene vi satte opp Oda, så var det aldri et problem eller et tema, sier Karl Alveng Munthe-Kaas, gründer og tidligere sjef i Oda.

Det uttaler han mens arbeidsminister og Arbeiderparti-nestleder Tonje Brenna nikker og lytter sammen med finansminister Jens Stoltenberg.

Munthe-Kaas har også tidligere uttalt seg om formuesskatt. Han har sagt at Sveits-flyttere og gründerbedrifter «løper milliardærenes ærend.»

– Forstår ikke høyresiden

Fem uker før stortingsvalget har han nå stilt opp i partipodcasten Youngstorget, som utgis av Arbeiderpartiet.

Partiet bruker videoopptak fra innspillingen som markedsføring i sosiale medier, blant annet på Facebook. Sammen med de to Ap-toppene rister han på hodet over dem som forsøker å fjerne eller redusere den kontroversielle formuesskatten.

– Jeg forstår egentlig ikke akkurat hvorfor høyresiden er så oppsatt av denne skatten, for de utgir seg for å være tilhengere av verdiskaping. Hvis man har et gitt skattenivå, og man fjerner formuesskatten, så må man øke andre skatter som er mye mer skadelige, som inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt, sier Munthe-Kaas.

VISER TIL SVERIGE: Finansminister Jens Stoltenberg (Ap). Foto: Iván Kverme

– Rammer bedriftene

– Hvordan er Norge annerledes hvis vi for eksempel bare fjerner hele formuesskatten? spør Brenna.

– Det er to ting som skjer, svarer Stoltenberg.

HAUSSER AP-STANDPUNKT: Karl Alveng Munthe-Kaas. Foto: Arbeiderpartiet

– Det ene er at de aller, aller rikeste og mest velstående menneskene i Norge får det aller meste av de lettelsene. Hvis man for eksempel fjerner formuesskatten på aksjer helt, så vil 80 prosent av de lettelsene komme til de 1 prosent rikeste, sier finansministeren mens Munthe-Kaas nikker.

– Sverige har for eksempel null formuesskatt, men de har nesten 32 prosent arbeidsgiveravgift. Det rammer bedriftene og gründerne mye mer enn formuesskatt, sier Stoltenberg.

– Bra og trygt i Norge

– Jeg tror for øvrig at diskusjonen og debatten om formuesskatten rundt hvor vanskelig det er å være gründer i Norge, er mer skadelig for norsk gründerskap enn formuesskatten, sier Munthe-Kaas.

– Ja, for det handler jo veldig mye mer enn bare om skattesystemet. Det handler jo om hva som skjer den dag du plutselig ikke får det til? skyter Brenna inn.

– Kan du gå på Nav og få arbeidsledighetstrygd? sier hun med tilgjort stemme.

– For ikke å snakke om hvor bra og trygt det er å bo her i dette landet, sier Munthe-Kaas.

– Jeg lurer på om noen gründere har fått beskjed av investorer: Beklager, vi kan ikke investere i selskapet ditt, fordi jeg må dessverre betale formuesskatt. Hvis noen har sagt det til deg som gründer, så ville jeg kanskje ha gått tilbake for å se om presentasjonen eller ideen min var bra nok, for det gir ingen mening.

