Donald Trump: Ber om ny og endret folketelling

USAs president Donald Trump har instruert Handelsdepartementet om å begynne arbeidet med en ny folketelling.

Category iconSamfunn
Publisert 7. aug.
Article lead
+ mer
lead
NY TELLING: President Donald Trump ønsker en ny folketelling som ekskluderer personer uten lovlig opphold i USA. Foto: Alex Brandon / AP / NTB.
NY TELLING: President Donald Trump ønsker en ny folketelling som ekskluderer personer uten lovlig opphold i USA. Foto: Alex Brandon / AP / NTB.
NTB
Tips meg
Del

– Personer som oppholder seg ulovlig i landet vårt, vil ikke bli telt med i folketellingen, skriver Trump på det sosiale mediet Truth Social.

Dette er en stor endring i den amerikanske folketellingen. Tellingen gjøres hvert tiende år og bestemmer antall kongressrepresentanter og fordeling av statlige midler.

Trumps uttalelse reiser juridiske spørsmål, da grunnloven krever telling av alle personer, uavhengig av oppholdsstatus. Det er ventet at denne kunngjøringen vil møte juridiske utfordringer og politisk motstand.

Neste planlagte folketelling i USA er i 2030. Også i sin første presidentperiode forsøkte Trump å endre måten folketellingen gjøres på, men dette ble da avvist av Høyesterett.

Handelsdepartementet, som er ansvarlig for å gjennomføre folketellingen, har foreløpig ikke kommentert presidentens uttalelse.

usa
donald trump
Politikk
Samfunn

Informasjon om bruk av AI