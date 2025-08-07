– Personer som oppholder seg ulovlig i landet vårt, vil ikke bli telt med i folketellingen, skriver Trump på det sosiale mediet Truth Social.

Dette er en stor endring i den amerikanske folketellingen. Tellingen gjøres hvert tiende år og bestemmer antall kongressrepresentanter og fordeling av statlige midler.

Trumps uttalelse reiser juridiske spørsmål, da grunnloven krever telling av alle personer, uavhengig av oppholdsstatus. Det er ventet at denne kunngjøringen vil møte juridiske utfordringer og politisk motstand.

Neste planlagte folketelling i USA er i 2030. Også i sin første presidentperiode forsøkte Trump å endre måten folketellingen gjøres på, men dette ble da avvist av Høyesterett.

Handelsdepartementet, som er ansvarlig for å gjennomføre folketellingen, har foreløpig ikke kommentert presidentens uttalelse.