J.D. Vance fikk vannstanden økt for å dra på kajakktur

Secret Service bekreftet at de ba om økt vannføring i elva Little Miami, for å sikre at motoriserte fartøy og redningspersonell kunne operere trygt mens de beskyttet Vance.

Anledningen for Kajakkturen var visepresidentens 41-årsdag.

Tiltaket har møtt kritikk, ettersom mange så dette som et tegn på visepresidentens privilegier, særlig med tanke på at Trump-administrasjonen har fokusert på å kutte offentlige utgifter.

– Det er skandaløst at ingeniørkorpset bruker skattebetalernes penger for å øke vannføringen i en elv slik at J.D. Vance kan padle, når budsjettkutt i Nasjonalparktilsynet har gått hardt utover familieferier for alle andre, skriver Richard W. Painter, som var etikksjef i Det hvite hus under president George W. Bush, på X.

Vance-familien har også fått spesialbehandling tidligere. Under et nylig Roma-besøk ble Colosseum stengt for publikum slik at kona Usha og deres barn kunne få en privat omvisning. Også Taj Mahal i India ble stengt for publikum da Vance-familien besøkte landet.