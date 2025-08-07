Støre avslørte Trump-samtalen under et valgkampmøte på en pub i Bodø torsdag kveld, skriver NRK.

– Ofte blir man fortalt at samtalen kommer da eller da. Sånn er ikke han, sa Støre og fortsatte:

– Jeg satt og ledet sentralstyremøtet da det kom opp Washington D.C. på skjermen. Da var det en diskusjon om Ukraina og hvordan vi støtter dem.

Når man får en inngang i USA, så må den brukes for alt den er verdt, la Støre til.

– Det var en åpen og grei samtale som handlet om at vi nå fortsetter samtalene.

– Så snakket vi en god del om andre forhold, særlig knyttet til situasjonen i Ukraina – hvor vi har tett kontakt mellom allierte.

Støre utdyper overfor NRK og sier at han har gitt tilbakemelding til amerikanerne om at Norge er uenige i avgjørelsen om å sette en tollsats 15 prosent på Norge.

