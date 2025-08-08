USA dobler milliondusør for Venezuelas president

Justisminister Pam Bondi kunngjorde dusøren i en video som ble publisert på X natt til fredag norsk tid. Dusøren tilsvarer drøyt 510 millioner kroner med dagens kurs og er en dobling av beløpet som ble kunngjort i forrige uke.

– Maduro benytter utenlandske terrororganisasjoner til å bringe dødbringende narkotika og vold inn i landet vårt, sier Bondi og nevner blant annet den kriminelle gjengen Tren da Aragua.

Venezuelas utenriksdepartement sier doblingen av dusøren på Maduro er «patetisk».

– Denne patetiske dusøren er det mest latterlige røykteppet vi noen gang har sett, sier utenriksminister Yvan Gil.

USA og Venezuela har hatt et anstrengt forhold i flere år. I 2019 var USA ett av mange land som ikke aksepterte gjenvalget av Maduro i et valg verdenssamfunnet anså for ikke å ha vært fritt og rettferdig. Etter at Maduro ble utpekt som vinner av presidentvalget i 2024, sa USAs daværende utenriksminister Antony Blinken at opposisjonskandidat Edmundo González var den reelle vinneren.

Nicolás Maduro har styrt Venezuela siden 2013.

