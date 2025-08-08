Fristen for Trumps Putin-ultimatum går ut i dag

Trump viser økende frustrasjon over Russlands håndtering av krigen i Ukraina og krever at det må bli stans i krigshandlingene senest fredag.

En tidligere frist lød på 50 dager, med forfall 2. september, men nylig ble fristen framskyndet til 8. august.

Trump advarte i juli om at han vil innføre en omfattende importavgift mot Russland dersom det ikke kommer på plass en avtale som stanser krigen i Ukraina. Tollsatsen skal ligge på 100 prosent, erklærte Trump. Han advarte også om sanksjoner mot Russlands handelspartnere, og Det hvite hus har presisert at dette gjelder land som kjøper olje fra Russland.

Men forskere er ikke så sikre på at fristen vil få Russlands president Vladimir Putin til å gå med på fredsforhandlinger.

– Jeg tror ikke den vil ha stor effekt, sa sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til NTB onsdag.

Heller ikke Nupi-forsker Julie Wilhelmsen tror fristen til Trump har noen særlig effekt. Krigen kommer til å fortsette, tror ekspertene.

– Fredsforhandlinger synes mye lenger unna nå enn da Trump så optimistisk startet opp med å si at han trodde han skulle forhandle fred på én dag, sier Wilhelmsen til NTB.

Russland er ifølge Wilhelmsen grunnleggende skeptisk og fiendtlig mot alt vestlig, spesielt USA.

– Jeg tror ikke Putin ser på Trump som en veldig smart person, heller ikke som en pålitelig alliert, men snarere at han har sett Trumps administrasjon som et mulighetsvindu etter flere år med Bidens erklærte støtte til Ukraina, sier hun videre.

