WSJ: – Intel har gjort seg sårbar

The Wall Street Journal

President Donald Trump vil sparke Lip-Bu Tan som sjef for Intel. Hva som provoserte presidenten er uklart, men Intel er én av USAs største mottagere av støtte gjennom Chips Act, som ble vedtatt i Kongressen av både demokrater og republikanere. Angrepene kan ha mer å gjøre med frustrasjon over mislykket industripolitikk enn med nasjonal sikkerhet.

Trump liker å styre selskaper med hard hånd, men Intel har gjort seg spesielt sårbar på grunn av sin avhengighet av statlig støtte. Så spørsmålet er om Intel er i ferd med å oppdage prisen for industripolitikk?

Tidligere toppsjef Andy Grove pleide å si at bare de paranoide overlever, men hans etterfølgere har kanskje ikke vært paranoide nok. Intel sa nei til å designe brikker for iPhone og var sent ute til AI-bølgen. Nå sliter selskapet, ettersom kjernevirksomheten innen PC- og serverbrikker taper terreng under AI-boomen.

Intel har vært den største mottakeren av støtte gjennom Chips Act. I fjor annonserte Biden-teamet opptil 8,5 milliarder dollar i direkte tilskudd og 11 milliarder i rimelige lån.

Men subsidiene klarte ikke å skape etterspørsel etter Intel-brikker – like lite som de klarte det for elbiler.

I fjor kuttet Intel 15.000 jobber, men selskapet taper fortsatt penger.

Så mye for påstandene om at Chips Act ville skape arbeidsplasser. USA har mistet 21.000 jobber i halvlederproduksjon det siste året.

Republikanere som hjalp Demokratene med å vedta Chips Act, har også sin del av skylden.

Financial Times

Argentinas president Javier Milei har motbevist kritikernes dystre spådommer. Han har kuttet i utgiftene og oppnådd en av de mest dramatiske budsjett­forbedringene blant fremvoksende økonomier noen gang. Inflasjonen stupte, og tilliten til pesoen er gjenopprettet. Men etter to år ved roret blir også de økonomiske og politiske begrensningene stadig tydeligere.

Die Welt

Typiske innvandrerspråk som arabisk og tyrkisk skal få en tydelig opprustning i skolene. Det er godt ment, men det kan samtidig skade elevenes tyskkunnskaper, forsterke lojalitetskonflikter og svekke vårt fellesskap. Tysk må ha forrang i tysk skole.

Dagens Industri

Idet valgkampen for alvor drar i gang, rystes Norge av Oljefondets investeringer i israelsk forsvarsindustri. Oljefond-striden er også relevant for Sverige. Uansett hvor detaljerte retningslinjene for forvaltere er, kan de aldri dekke alle eventualiteter.

