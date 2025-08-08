Nav-rapport: 700.000 står utenfor arbeidslivet

– Mange av dem som står utenfor, er mennesker som både evner og ønsker å bidra i arbeidslivet hvis forholdene legges til rette, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Nav la fredag fram den såkalte utenforskapsrapporten. Den viser at 20,5 prosent av folk i alderen 20–66 år er på utsiden av arbeidslivet.

De er ikke i arbeid, er ikke selvstendig næringsdrivende, tar ikke høyere utdanning og har ikke gått av med pensjon.

– Som samfunn har vi et felles ansvar få hjelpe de som har mulighet ut i arbeid. Vi må senke kravene og gi flere en sjanse i arbeidslivet, sier Holte.

Brenna: Altfor mange utenfor

Tallene i rapporten er fra 2024. Ikke siden 2021 har det vært en høyere andel av folk som står utenfor arbeidslivet. Pilen har pekt i feil retning tre år på rad.

– Det har blitt over 150.000 flere i jobb i denne regjeringsperioden, men tallene fra Nav understreker likevel at altfor mange fortsatt står utenfor arbeidslivet og at det har vært sånn lenge, skriver arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en epost til NTB.

Ukrainere drar tallet opp

Gruppen i utenforskap økte med 15.000 personer på ett år fra 2023 til 2024. Flyktninger fra Ukraina drar tallet opp og utgjør en betydelig del av økningen, ifølge Nav.