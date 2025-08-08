Stoltenberg møter Norges Bank-ledelsen

Møtet finner sted i Finansdepartementets lokaler fredag klokken 08.45, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Finansdepartementet bekrefter at bakgrunnen for møtet er Stoltenbergs krav om en oppdatering om arbeidet med å gjennomgå pensjonsfondets investeringer i israelske selskaper og nye tiltak.

Møtet tar sted etter at Aftenposten avslørte mandag at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly. Oljefondssjef Nicolai Tangen opplyste til NTB tirsdag at de har kjøpt seg ytterligere opp i selskapet i år.

Stoltenberg ba i etterkant av avsløringen om umiddelbar gjennomgang av oljefondets investeringer etter mistanke om brudd på etiske retningslinjer knyttet til folkeretten.

Det ble satt en frist for gjennomgangen til 20. august, men finansministeren understrekte samtidig at han ønsket tiltak og avklaringer før dette hvis mulig.

Tidligere fredag morgen kom Aftenposten med en ny avsløring om at oljefondet også var investert i selskaper som eier andre svartelistede selskaper.

I 2023 hadde oljefondet aksjer for 254 millioner kroner i Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd., som eier en betydelig andel av forsvarsselskapet Elbit Systems Ltd., som ble kastet ut av fondet i 2009.

Møtet vil ikke være åpent for mediene, men finansministeren møter pressen etter møtet.