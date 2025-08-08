Høyskolen Kristiania hadde størst overskudd med 117 millioner kroner, etterfulgt av Handelshøyskolen BI med 66 millioner og NLA Høgskolen med 34 millioner, skriver Khrono.

Dette utgjør 9,6 prosent av statstilskuddet de mottar. Både Kristiania og BI er stiftelser.

– Kristiania er en uavhengig og ideell stiftelse, som betyr at vi ikke har eiere som tar ut profitt. Alle midlene går tilbake til stiftelsen og driften – og brukes til studentens beste, sier økonomi- og finansdirektør Pål Nakken ved Høyskolen Kristiania.

Thomas Hvamstad, direktør for økonomi ved BI, sier at alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. Det er ingen eiere som mottar utbytte.

Lovisenberg Diakonale Høgskole skiller seg ut med et minusresultat på 12,8 millioner kroner, som likevel er 3,3 millioner bedre enn budsjettert.

Universitets- og høyskoleloven forbyr private høgskoler som mottar statstilskudd å dele ut overskudd til eiere.