New York Times: USA får angripe karteller i utlandet

Det melder kilder til The New York Times.

Ordener gjør det mulig for USAs militære å gjennomføre offensive operasjoner til havs og på utenlandsk territorium mot kartellene. Ifølge kildene har tjenestemenn i militæret begynt å utarbeide alternativer for hvordan militæret kan gå fram.

Trump har lenge ført krig mot fentanyl og kartellene som smugler inn stoffet inn i USA. Under valgkampen lovet han at USA under hans ledelse vil sette inn «alle militære kapasiteter som kreves» i kampen mot kartellene som fører narkotika inn i landet. Ifølge Trump driver kartellene krig mot USA.

Flere land i Latin-Amerika har blitt terrorstemplet etter at Trump tok over presidentembetet i januar.

(NTB)