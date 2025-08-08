Trump om Russland-avtale: – Det blir endring av territorier

Fredag kveld sier USAs president Donald Trump til pressen at han kommer til å kunngjøre stedet for hans kommende møte med Russlands president Vladimir Putin i løpet av fredag kveld.

– Vi nærmer oss veldig med Ukraina, sier han, og legger til at en avtale trolig blir inngått fredag eller lørdag.

– Zelenskyj må bli klar til å signere noe, sa Trump.

– Det innebærer noe utveksling av territorier til det bedre for begge parter, sa Trump.

Flere amerikanske medier som Wall Street Journal og Bloomberg har fredag erfart fra anonyme kilder at Putin kan støtte en våpenhvile hvis Russland beholder deler av de okkuperte områdene i Ukraina, inkludert Krym-halvøya som Russland ulovlig annekterte i 2014.

Uttalelsene kommer kun få timer før Trumps ultimatum til Putin om å sørge for fred i Ukraina utløper. En tidligere frist lød på 50 dager, med forfall 2. september, men nylig ble fristen framskyndet til 8. august.

(©NTB)