UCLA er det første offentlige universitetet som er under press fra regjeringen, som allerede har holdt igjen flerfoldige milliarder i føderal støtte til flere private prestisjeuniversiteter.

UCLA-rektor Julio Frenk sa tidligere i uken at 584 millioner dollar – tilsvarende 6 milliarder kroner – i offentlige midler er stanset, noe han omtaler som ødeleggende.

Toppsjef James B. Milliken i det delstatlige universitetsnettverket i California – som UCLA er en del av – sier fredag at han er informert om kravet fra Washington på 1 milliard dollar.

– Tidligere i uken tilbød vi oss å innlede en dialog med justisdepartementet for å kunne beskytte universitetet og den avgjørende forskningen det driver. Som et ikke-privat universitet, forvalter vi skattebetalernes ressurser, og en betaling i denne størrelsesorden vil fullstendig ødelegge det beste universitetssystemet i landet, sier han i en skriftlig uttalelse.

Tidligere i år inngikk UCLA forlik med tre jødiske studenter og en jødisk professor som saksøkte universitet for å ha tillatt propalestinske demonstranter å sperre veien deres til forelesningssaler i 2024.

Nylig inngikk Columbia University i New York et forlik der de betaler 220 millioner dollar for å få tilbake 400 millioner i offentlig støtte. Også Harvard er blitt rammet av sanksjoner i form av at føderale forskningsmidler holdes tilbake. UCLA er det første offentlige universitetet som utsettes for det samme.