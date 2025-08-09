Uttalelsen kommer etter at det ble klart at Donald Trump og Vladimir Putin møtes i Alaska kommende fredag.

Den amerikanske presidenten uttalte på Truth Social fredag kveld at en avtale mellom Russland og Ukraina ville innebære noen «bytter av territorier til det bedre for begge parter».

– Zelenskyj må bli klar til å signere noe, sa Trump.

Ukrainas president sier han er klar for å finne løsninger, men mener det er problematisk at Russland og USA møtes uten Ukraina til stede.

– Enhver løsning uten Ukraina til stede er en løsning uten fred, sier Zelenskyj ifølge Reuters.