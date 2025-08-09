– Ukrainere vil ikke gi fra seg landet sitt til okkupanter

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er tydelig på at de ikke er forberedt på å gi fra seg noe land, da han mener det vil være grunnlovsstridig.

Category iconSamfunn
Publisert 9. aug.
Article lead
+ mer
lead
TYDELIG: Volodymyr Zelenskyj jubler ikke for møtet mellom Russland og USA.  Foto: Heinz-Peter Bader / AP / NTB
TYDELIG: Volodymyr Zelenskyj jubler ikke for møtet mellom Russland og USA.  Foto: Heinz-Peter Bader / AP / NTB
NTB
Tips meg
Del

Uttalelsen kommer etter at det ble klart at Donald Trump og Vladimir Putin møtes i Alaska kommende fredag.

Den amerikanske presidenten uttalte på Truth Social fredag kveld at en avtale mellom Russland og Ukraina ville innebære noen «bytter av territorier til det bedre for begge parter».

– Zelenskyj må bli klar til å signere noe, sa Trump.

Ukrainas president sier han er klar for å finne løsninger, men mener det er problematisk at Russland og USA møtes uten Ukraina til stede.

– Enhver løsning uten Ukraina til stede er en løsning uten fred, sier Zelenskyj ifølge Reuters.