Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

Stadig flere britiske turister velger bort klassiske sommerdestinasjoner på grunn av varmere vær, og reiser heller senere på året. Det innebærer at oktober er det nye august for badeferier. Samtidig kan glemte feriebyer i Storbritannia, Irland, Nord-Frankrike, Tyskland, Belgia og Nederland få sin renessanse.

Siden pakketurismen slo gjennom på 1960-tallet, har sommerferien med sol og sjø ved Middelhavet vært en del av britisk kultur – først som en drøm, og deretter en forventning for mange.

En fersk undersøkelse viser at 9 prosent har endret tidspunkt for ferien. Delvis skyldes det at forbrukere leter etter billigere tilbud på mindre folksomme steder. Et økende marked av pensjonister og par uten barn hjemme kan unngå trengselen i skoleferien.

En annen viktig årsak er stigende temperaturer og hendelser som skogbranner. Kundene velger mildere reisemål, unngår steder med ekstrem varme, og følger med på værmeldinger før man beslutter å dra.

En tydelig trend er et skifte mot «skuldersesongene» om våren og høsten.

En annen endring er større spredning i reisemålene. Nordiske og baltiske land har opplevd økende etterspørsel om sommeren, med markedsføringskampanjer om coolcations.

Antallet amerikanske gjestedøgn økte med 35 prosent i Norge og 24 prosent i Danmark sammenlignet med året før, mot 18 prosent i Kroatia og 16 prosent i Hellas.

Lengre sesonger og bredere spredning av reisemål kan dempe problemet med overturisme i høysesongen, som har ført til motreaksjoner i byer som Barcelona og Venezia.

Les også Norge er det mest søkte reisemålet Norge som ferieland troner øverst hos Finn, mens Spania og England leder hos Momondo. Hellas vinner hos Apollo. Men selskapene ser andre ferietrender også.

BLIR SPÅDD ØKNING: Brighton er en britisk badeby. Foto: Dreamstime

The Wall Street Journal

De fleste republikanere og demokrater vil være enige om at ingen bør nektes tilgang til finansielle tjenester på grunn av politikk eller religion. Samtidig har banker og myndigheter misbrukt sin makt til å stenge politiske motstandere ute. Det er dette Donald Trump vil stanse med sin presidentordre om debanking.

Die Welt

Forbundskansler Friedrich Merz har besluttet å stanse våpeneksporten til Israel. Det vil gå inn i historiebøkene som et brudd med én av pilarene i den tyske statsdannelsen, nemlig Israels sikkerhet. Dermed styrker den tyske regjeringen indirekte Hamas.

The Economist

Noe har gått svært galt i Gaza. Israels rettferdige krig mot terroristene som massakrerte folket 7. oktober 2023, har utviklet seg til død og ødeleggelse i bibelske dimensjoner. Det er i Israels egen interesse å holde sine egne ledere ansvarlig.

Les også WSJ: – Vil stanse Russlands krigsmaskin Indias kjøp av russisk olje finansierer Vladimir Putins krigsmaskin, skriver The Wall Street Journal.