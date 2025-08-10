En rekke europeiske land og Ukraina har avvist Vladimir Putins forslag om våpenhvile , melder WSJ. Samtidig har et motforslag blitt presentert for amerikanske representater i England lørdag.

– Det er viktig at USA har evnen og viljen til å få slutt på krigen, og vi ønsker president Trumps innsats for å stoppe drapene, sier president Volodymyr Zelensky.

Det russiske forslaget innebar at Ukraina skulle gi fra seg deler av Donetsk-regionen i bytte mot en våpenhvile. Den europeiske planen krever at en våpenhvile må komme først, deretter skal bytte av landområder være gjensidig – dersom Ukraina trekker seg ut av enkelte områder, må Russland trekke seg ut av andre.

En europeisk representant uttalte i etterkant av møtet at USA stilte seg positive til det europeiske forslaget.

Planen inneholder også krav om at eventuelle territorielle innrømmelser fra Ukraina må støttes av sikkerhetsgarantier, inkludert mulighet for NATO-medlemskap.

Les også USA–Russland-samtaler: Vil gi Putin territoriell gevinst USA og Russland forhandler om fredsavtale som kan gi Putin kontroll over store, okkuperte områder i Ukraina. Avtalen kan være ferdig neste uke.

Advarer mot Putins intensjoner

EUs utenrikssjef Kaja Kallas advarte mot å akseptere Putins opprinnelige forslag.

– En skjør våpenhvile ville bare tjene russerne og begrense Ukrainas muligheter til å slå tilbake, sa hun.

Ifølge europeiske tjenestemenn bruker Putin våpenhvileforslaget som et knep for å slippe unna straffetiltak fra USA, skriver Wall Street Journal.

Natt til lørdag kunngjorde USAs president Donald Trump at han skal møte Russlands president Vladimir Putin i Alaska fredag 15. august.

Søndag har Storbritannia invitert til et hastemøte med representanter fra USA, Ukraina og EU.