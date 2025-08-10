Donald Trump åpner for å myke opp USAs marihuana-reguleringer, ifølge CNN.

«Vi må se på det. Det er noe vi kommer til å se på», sa presidenten under en middag med donorer i New Jersey, ifølge nyhetsbyrået.

I dag regnes marihuana som et Schedule 1-narkotikum, samme kategori som heroin. Det betyr at det anses å ha høy misbruksfare og ingen medisinsk verdi. Trump har tidligere signalisert støtte til å flytte stoffet til Schedule 3, der risikoen vurderes som moderat til lav.

Uenighet bak kulissene

Spørsmålet splitter Det hvite hus. Noen av presidentens rådgivere presser på for å innfri løftet fra valgkampen, og ser det som et trekk som kan styrke Republikanerne før mellomvalget. Andre frykter at endringen kan slå tilbake politisk.

– Den eneste interessen som styrer presidentens beslutning, er hva som er i beste interesse for det amerikanske folk, sier talsperson Abigail Jackson for Det hvite hus.

GRØNT GULL: Cannabismarkedet i USA er estimert til hele 30 milliarder dollar årlig. Foto: Roland Berg Lie

Press fra næringslivet

Miracle-Gro er en av flere amerikanske selskaper som har investert tungt i cannabisindustrien. Adm. direktør James Hagedorn Scotts sier Trump flere ganger har lovet ham at omklassifiseringen kommer.

– Løfter som gis, er løfter som holdes, sier Hagedorn.



Cannabismarkedet i USA er estimert til hele 30 milliarder dollar årlig. I USA tillater 28 stater en grad av salg og distribusjon av marihuana. På nasjonalt basis er det imidlertid ulovlig å selge cannabis, og selskaper som gjør dette skattelegges ofte basert på deres omsetning. En sats på mellom 60 og 100 prosent av resultatet er dermed ikke uvanlig.

«Jeg er forsiktig optimistisk. Det jeg vet er at når Trump sier han skal gjøre noe, så gjør han som regel det. Det er ikke alltid han lyktes, men i det minste forsøker han», sa den russisk-amerikanske milliardæren Boris Jordan til Forbes rett før valget Han har bygget sin formue gjennom cannabisdistributøren Curaleaf.