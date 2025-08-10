President Donald Trump lanserer nye angrep mot den svært dyktige investoren og demokraten Nancy Pelosi.

Hun har sittet i Representantenes hus siden 1987, og i perioden 2023–2025 representerer Pelosi Californias ellevte distrikt, som omfatter mesteparten av San Francisco.

Ifølge finansdata-nettstedet Quiver Quantitative er avkastningen hennes helt enorm. Det er laget en indeks som speiler markedsposisjonene hennes, og siden oppstarten i mai 2014 har avkastningen vært hele 732 prosent, mot S&P 500s 238 prosent.

Pelosi har imidlertid ikke bare tjent store penger i aksjer, men også i derivatmarkedet via opsjoner og i eiendom. Den estimerte formuen oppgis til over en kvart milliard dollar.

Slo alle hedgefond i 2024

Trump langer igjen ut mot Pelosi i et innlegg på Truth Social lørdag. Presidenten mener demokraten har brukt innsideinformasjon for å oppnå den enorme avkastningen.

«Crooked Nancy Pelosi, og hennes svært "interessante" ektemann, slo alle hedgefond i 2024. Med andre ord: Disse to helt gjennomsnittlige "hjernene" slo alle supergeniene på Wall Street, tusenvis av dem. Det er bare innsideinformasjon! Er det noen som ser på dette??? Hun er motbydelig degenerert som stilte meg for riksrett to ganger, uten noen grunn, og tapte! Hvordan føler du deg nå, Nancy???» skriver Trump.

Mens markedene raste ved «Liberation Day» og dagene etter, gikk Trump ut på sin egen sosiale plattform og oppfordret til aksjekjøp. Få timer senere sendte han markedene til himmels med en kunngjøring.

«Dette er et godt tidspunkt å kjøpe på,» skrev Trump, som fire timer senere varslet at tollen på en lang rekke land settes på pause i 90 dager.

«Det må være historiens største markedsmanipulasjon,» het det fra investor Jan Petter Sissener.

PELOSI Act

Det er allerede et søkelys på gransking av folkevalgte og deres aksjehandler, samt familiene deres.

Et lovforslag, som opprinnelig fikk kallenavnet PELOSI (Preventing Elected Leaders from Owning Securities and Investments Act) før det ble omdøpt til Halting Ownership and Non-Ethical Stock Transactions (HONEST) Act, får i disse dager tverrpolitisk støtte.

Trump har imidlertid kritisert det kraftig og hevder at det er politisk rettet mot ham, ifølge Newsweek.

Pelosi har sagt at hun sterkt støtter lovforslaget og ser frem til å stemme for det.