Hovedstaden i Iran kan tørke ut innen oktober

– Vi må gjøre det klart for befolkningen at dette ikke lenger er et spørsmål om knapphet, men at vi snart ikke vil ha vann i det hele tatt, sa Mohammad-Taghi Husseinsadeh, talsperson for vann og avløp i Teheran, til det statlige nyhetsbyrået Isna på lørdag.

I flere bydeler har vannet vært stengt av i opptil 48 timer av gangen. Allerede i oktober kan millionbyen være helt tørr.

Myndighetene prøver å løse problemet med å hente vann fra Taleghan-reservoaret nordvest for hovedstaden.

Husseinsadeh advarte imidlertid om at vannressursene også der er begrensede og forventes å vare bare til oktober i seneste laget. Teheran vil da stå overfor en naturkatastrofe.