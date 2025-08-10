Extinction Rebellion varsler aksjoner under Arendalsuka

Den kontroversielle klimabevegelsen Extinction Rebellion varsler at de kommer til å holde flere protester og aksjoner mot arrangementer under Arendalsuka.

Category iconSamfunn
Publisert 10. aug.
Article lead
+ mer
lead
AKSJONER: Prosjektleder Tone Skindlo Taraldsen for Arendalsuka sier at hun er godt kjent med de varslede aksjonene. Her utstillingsboder og folk i gatene under fjorårets utgave av Arendalsuka. Foto: Heiko Junge/NTB
AKSJONER: Prosjektleder Tone Skindlo Taraldsen for Arendalsuka sier at hun er godt kjent med de varslede aksjonene. Her utstillingsboder og folk i gatene under fjorårets utgave av Arendalsuka. Foto: Heiko Junge/NTB
NTB
Tips meg
Del

– Vi er her på grunn av Arendalsuka, og skal ha aksjoner mot arrangementer i Arendalsuka. I tillegg er vi imot Arendalsuka som helhet, sier talsperson Milla Haugen i Extinction Rebellion Norge til Agderposten.

Haugen vil ikke si hva slags protester de planlegger, men på nettsidene deres er det varslet protester fra mandag til onsdag. Søndag kveld arrangerte gruppen kurs i sivil ulydighet for sine medlemmer.

Prosjektleder Tone Skindlo Taraldsen for Arendalsuka sier til avisen at hun er godt kjent med de varslede aksjonene, og påpeker at ytringsfriheten er grunnpilaren for Arendalsuka.

– Extinction Rebellion har valgt å ikke være en del av Arendalsuka offisielle program. Det betyr at de heller ikke ønsker å delta i debatten med andre aktører om våre felles samfunnsutfordringer, sier Taraldsen.

Hun sier arrangørene samarbeider godt med politiet, som har ansvaret for sikkerheten under uka.

Gruppa er kjent for bruk av sivil ulydighet. Aktivister har tidligere stengt veier, broer og lenket og limt seg fast under sine protester. Under partilederdebatten ved Arendalsuka i 2023 ble et medlem kastet ut av salen etter høylytte protester.

arendalsuka
extinction rebellion
protest
demonstrasjon
Samfunn

Informasjon om bruk av AI