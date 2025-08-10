Extinction Rebellion varsler aksjoner under Arendalsuka

– Vi er her på grunn av Arendalsuka, og skal ha aksjoner mot arrangementer i Arendalsuka. I tillegg er vi imot Arendalsuka som helhet, sier talsperson Milla Haugen i Extinction Rebellion Norge til Agderposten.

Haugen vil ikke si hva slags protester de planlegger, men på nettsidene deres er det varslet protester fra mandag til onsdag. Søndag kveld arrangerte gruppen kurs i sivil ulydighet for sine medlemmer.

Prosjektleder Tone Skindlo Taraldsen for Arendalsuka sier til avisen at hun er godt kjent med de varslede aksjonene, og påpeker at ytringsfriheten er grunnpilaren for Arendalsuka.

– Extinction Rebellion har valgt å ikke være en del av Arendalsuka offisielle program. Det betyr at de heller ikke ønsker å delta i debatten med andre aktører om våre felles samfunnsutfordringer, sier Taraldsen.

Hun sier arrangørene samarbeider godt med politiet, som har ansvaret for sikkerheten under uka.

Gruppa er kjent for bruk av sivil ulydighet. Aktivister har tidligere stengt veier, broer og lenket og limt seg fast under sine protester. Under partilederdebatten ved Arendalsuka i 2023 ble et medlem kastet ut av salen etter høylytte protester.