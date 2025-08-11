Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

The Wall Street Journal

President Donald Trump skaper røre ved å nominere Stephen Miran til den ledige plassen i styret for Federal Reserve. Vi kan ikke huske at en president tidligere har nominert noen til Fed med en så fast overbevisning om å svekke den amerikanske dollaren.

Miran er en ivrig forkjemper for presidentens økonomiske politikk, spesielt tollsatser. For Miran er dette et spørsmål om overbevisning. Før tiden i Det hvite hus fremmet han en detaljert argumentasjon for å omskrive reglene for det globale handels- og finanssystemet.

Miran har foreslått å forhandle frem en svakere dollar og redusere dens status som reservevaluta.

Mer ambisiøst lanserer Miran ideen om en «Mar-a-Lago-avtale» der ledende nasjoner forhandler frem et nytt globalt finanssystem for å rebalansere valutakurser. Dette minner om Plaza- og Louvre-avtalene på 1980-tallet, som koordinerte pengepolitikk for å stanse en styrkende dollar midt under kapital- og varestrømmen inn til USA under Reagan-boomen.

Ett spørsmål er om Miran har diskutert alt dette med Trump. Presidenten liker en svak dollar av proteksjonistiske grunner, men han liker også dollarens status som reservevaluta. Den statusen gjør at USA kan låne billigere for å finansiere sine underskudd og gir ham makt til å bruke sanksjoner for å fremme amerikanske sikkerhetsinteresser.

Senatorene kan gjøre landet en tjeneste ved å undersøke Mirans syn og om det er i USAs nasjonale interesse å ha en forkjemper for dollardevaluering i Fed.

Financial Times

Statsminister Benjamin Netanyahu har utarbeidet en ny plan som vil påføre ytterligere død og ødeleggelse for de 2,1 millioner palestinerne på Gaza. Israelsk kontroll over Gaza by vil bety at flere sivile i den beleirede enklaven blir drept og at hundretusener av palestinere nok en gang tvangsflyttes.

Die Welt

I siste liten har Europa innsett at USA og Russland kan finne sammen i Ukraina-spørsmålet uten engang å spørre Kyiv og Europa. I et slikt scenario kan Russland få Luhansk og Donetsk i øst uten å måtte trekke seg ut av sør. Det utgjør en enorm sikkerhetsrisiko – også for Europa.

Dagens Industri

Etter sommerens togkaos lover Trafikverket en «forandringsreise» for å bli en mer effektiv myndighet. Dessverre er det temmelig uklart hva denne såkalte reisen består i. En tydelig sluttdestinasjon har den i hvert fall ikke.

