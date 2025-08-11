Geir Drangsland slakter Høyre: – Feighet
– Legenæringen må skjerpe seg. Krakelerer hele Norges velferd, sier Norske Skog-eier Geir Drangsland, før han slakter Høyre. – Unnfalne og feige.
Publisert 11. aug. | Oppdatert 11. aug.
SKJELLER UT HØYRE: – Jeg ønsker Frølich som ny partileder umiddelbart. Synes faktisk det er litt dramatisk for Høyre å utsette lederskiftet. Og jeg mener også utsettelse av lederskiftet skyldes unnfallenhet og feighet fordi det er forbundet med støy og ubehag, sier Norske Skog-eier Geir Drangsland. Foto: Iván Kverme