Kontroller ga Skatteetaten flere milliarder

Skatteetaten har kontrollert 150 utenlandske nettbaserte selskaper som ikke betalte inn merverdiavgift. Det har ført til etterberegninger, tilleggsskatt og merverdiavgift på til sammen 4,9 milliarder kroner, ifølge Skatteetaten.

– Det er alvorlig når så store summer unndras fra beskatning. Disse selskapene var ikke registrert for betaling av merverdiavgift før de ble kontrollert og tvangsregistrert, sier Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten, i en pressemelding.

Etter at de ble tvangsregistrert har selskapene så langt innberettet 4,1 milliarder kroner i merverdiavgift. Selskapene omsetter tjenester innen blant annet strømming, gaming, dating og erotisk innhold.

Ulovlig og konkurransevridende

– Det å ikke betale merverdiavgift fra virksomheten er ulovlig og konkurransevridende fordi selskapene da kan selge tjenestene sine billigere enn konkurrentene, understreker Woxholt.

De utenlandske, nettbaserte selskapene som er kontrollert er registrert over hele verden, med hovedvekt i Europa og USA. Det er ilagt tilleggsskatt eller skjerpet tilleggsskatt i 124 av de 150 gjennomførte kontrollene, på til sammen 108 millioner kroner.

– Selskapene som har blitt kontrollert følger i stor grad reglene etter at de er kontrollert, og vi har fått inn milliarder i merverdiavgift som ellers ikke hadde blitt betalt inn. Det viser at Skatteetatens kontroller er viktige. I flere av sakene har vi samarbeidet med andre lands skattemyndigheter, og i noen av sakene er det norske bakmenn som opererer fra utlandet, sier Woxholt.