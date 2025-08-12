Meninger

Prøver Norsk Tipping å gjemme seg i Arendal?

Norsk Tipping har avlyst et arrangement under Arendalsuka – uten begrunnelse. Jeg er ganske sikker på hvorfor, skriver lotterigründer Trond Solvang.

12. aug.
KRISE: En banal regnefeil hos Norsk Tipping fikk store konsekvenser. Foto: NTB
Trond Solvang
Lotterigründer
Nå er Arendalsuka i gang – igjen. Tirsdag denne uken, kl. 14.30, var det invitert til et arrangement i regi av Norsk Tipping på Steenhuset vinbar med tittelen: «6 år med lisensmodell på pengespill. Hva er erfaringene fra Sverige?».

Etter en vår der Norsk Tipping har måttet erkjenne den ene tabben etter den andre og hvor adm. direktør Tonje Sagstuen til slutt måtte ofres, ble det tydeligvis litt for krevende å gjennomføre arrangementet. For få uker siden ble det avlyst. Norsk Tippings eneste begrunnelse for avlysningen er: «Beklager, men det var slik det ble» (ref. telefonsamtale med arrangøransvarlig).

Uten å skulle være konspiratorisk eller forutinntatt, er jeg ganske sikker på at avlysningen har sine helt konkrete årsaker, som arrangøren ikke ønsker å opplyse om. Jeg tør derfor påstå at Norsk Tipping ikke tør stille opp på dette arrangementet av følgende to grunner:

  1. Vårens mange oppdagelser av en rekke systemfeil hos tippemonopolisten har ført til uriktige trekninger, uriktige beregninger av trekningsgrunnlaget samt den virkelig store katastrofen da flere titusener nordmenn fikk SMS fra Norsk Tipping med melding om milliongevinster som viste seg å være feil. I omregningen fra euro til kroner hadde Norsk Tipping beregnet gevinsten fra Eurojackpot til norske vinnere ved å multiplisere med 100 i stedet for å dividere med 100. Katastrofen var et faktum, og etter dette har folks tillit til Norsk Tipping sunket som en sten.
  2. Erfaringene fra Sveriges pengespillpolitikk med omlegging fra monopol til åpen, regulert konkurranse (lisensmodell) er så gode at Norsk Tipping heller ønsker å skjule dem enn å publisere dem under Arendalsuka.

Det har i mange år vært tre hovedbegrunnelser for å beholde det statlige tippemonopolet:

  • Det påstås å gi best beskyttelse av alle med problematisk spilleadferd
  • Det påstås å sikre gode inntekter for frivilligheten, spesielt idretten
  • Det påstås at utenlandske pengespillaktører kun representerer et problem, og må stenges ute

Etter at det statlige pengespillmonopolet i Sverige ble erstattet av en åpen, regulert konkurranse (lisensmodell), er erfaringene følgende:

  • Antallet spilleavhengige er blitt betydelig redusert
  • Inntektene til frivilligheten har økt betydelig
  • De utenlandske pengespillaktørene har respektert og underkastet seg reguleringen, og bidrar med mer enn 1,5 milliarder kroner årlig inn til svensk frivillighet

Dette er i hovedsak oppsummeringen i en omfattende undersøkelse foretatt av Menon og publisert under tittelen: «Erfaringer med lisensmodell for pengespill i Sverige», Menon-publikasjon 88/2022.

Kort oppsummert fremholdes det i rapporten følgende (sitat): «Den nye reguleringen har, ifølge Statskontoret, forbedret forutsetningene for å nå den svenske riksdagens mål for spillområdet. Disse målene samsvarer i stor grad med målene for reguleringen av pengespillmarkedet i Norge: at forbrukernes rettigheter skal ivaretas, at inntektene fra pengespill skal komme så vel staten som foreningslivet til gode og at pengespillmarkedet skal være under offentlig kontroll.»

norsk tipping
Politikk
Samfunn

