Prøver Norsk Tipping å gjemme seg i Arendal?

Nå er Arendalsuka i gang – igjen. Tirsdag denne uken, kl. 14.30, var det invitert til et arrangement i regi av Norsk Tipping på Steenhuset vinbar med tittelen: «6 år med lisensmodell på pengespill. Hva er erfaringene fra Sverige?».
Etter en vår der Norsk Tipping har måttet erkjenne den ene tabben etter den andre og hvor adm. direktør Tonje Sagstuen til slutt måtte ofres, ble det tydeligvis litt for krevende å gjennomføre arrangementet. For få uker siden ble det avlyst. Norsk Tippings eneste begrunnelse for avlysningen er: «Beklager, men det var slik det ble» (ref. telefonsamtale med arrangøransvarlig).
Uten å skulle være konspiratorisk eller forutinntatt, er jeg ganske sikker på at avlysningen har sine helt konkrete årsaker, som arrangøren ikke ønsker å opplyse om. Jeg tør derfor påstå at Norsk Tipping ikke tør stille opp på dette arrangementet av følgende to grunner:
Det har i mange år vært tre hovedbegrunnelser for å beholde det statlige tippemonopolet:
Etter at det statlige pengespillmonopolet i Sverige ble erstattet av en åpen, regulert konkurranse (lisensmodell), er erfaringene følgende:
Dette er i hovedsak oppsummeringen i en omfattende undersøkelse foretatt av Menon og publisert under tittelen: «Erfaringer med lisensmodell for pengespill i Sverige», Menon-publikasjon 88/2022.
Kort oppsummert fremholdes det i rapporten følgende (sitat): «Den nye reguleringen har, ifølge Statskontoret, forbedret forutsetningene for å nå den svenske riksdagens mål for spillområdet. Disse målene samsvarer i stor grad med målene for reguleringen av pengespillmarkedet i Norge: at forbrukernes rettigheter skal ivaretas, at inntektene fra pengespill skal komme så vel staten som foreningslivet til gode og at pengespillmarkedet skal være under offentlig kontroll.»
Trond Solvang
Lotterigründer