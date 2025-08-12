Trump kunngjorde mandag på sin plattform Truth Social at han nominerer E.J. Antoni til stillingen.

– Økonomien blomstrer, og E.J. vil sikre at tallene som offentliggjøres er ÆRLIGE og NØYAKTIGE. Jeg vet at E.J. Antoni vil gjøre en utrolig jobb i denne nye rollen, skrev han.

Antoni er sjeføkonom ved Heritage Foundations senter for føderalt budsjett. Kommentarer han har publisert via tankesmia, roser konsekvent Trumps politikk og kritiserer tidligere president Joe Bidens politikk.

I forrige uke gjentok Trump – uten å legge fram bevis – at en nylig sysselsettingsrapport «var manipulert». Han hevdet at arbeidsstatistikkommissær Erika McEntarfer hadde endret data for å forminske resultatet av Trump-administrasjonens politikk.

Påstanden møtte sterk kritikk fra økonomer på tvers av det politiske spekteret.

Tall fra Bureau of Labour Statistics viste lavere vekst i amerikanske arbeidsplasser enn ventet i juli. Nedjusteringer de siste månedene brakte tallene ned til de svakeste nivåene siden covid-19-pandemien.

McEntarfer ble avsatt timer etter at rapporten ble offentliggjort.