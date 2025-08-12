Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Dagens Industri

Man kan mene hva man vil om Donald Trump og hans metoder, men han er trolig den eneste som for øyeblikket har evnen til å legge press på Vladimir Putin. Derfor er det bra at møtet i Alaska på fredag finner sted. Det bringer prosessen videre.

Kritikere hevder at Trump gir Putin en seier bare ved å invitere til møtet.

Selvsagt burde Volodymyr Zelenskyj være med når landets fremtid diskuteres, men at fredagens møte skulle ende i en russisk-amerikansk avtale om hvordan det ukrainske territoriet skal deles, må anses som høyst usannsynlig – et verst tenkelig scenario.

Forhåpentligvis blir det snarere et slags oppstartsmøte som legger grunnlaget for mer konkrete samtaler der Ukraina deltar neste gang. Derfor er det bra at Putin og Trump møtes.

For hva er alternativet? Å fortsette som før og håpe på et russisk statsbankerott? Eller at de europeiske Nato-landene plutselig blander seg militært inn i konflikten? Risikoen med å vente og håpe er å havne i en enda dårligere forhandlingsposisjon senere.

Men det finnes grader av helvete når det gjelder territorielle innrømmelser. Det er helt utenkelig for Ukraina å juridisk anerkjenne at Russland har annektert en del av landet. Å derimot anerkjenne at Russland midlertidig og de facto kontrollerer et visst territorium som en del av en bredere fredsavtale, kan være nødvendig – selv om det ville være smertefullt.

Les også Slik skal Trump få Putin tilbake på sin side Vladimir Putin og Donald Trump diskuterer fredag våpenhvile i Ukraina. Analytikere frykter at Putin gjenvinner Trumps sympati og legger byrden over på Ukraina.

GJØR SEG KLARE FOR KRIG: Soldater fra Ukrainas 65. mekaniserte infanteribrigade øver i en åker med solsikker sør i landet. Foto: NTB

The Wall Street Journal

Uroen sprer seg i Ukraina, Europa og blant USAs venner i forkant av Donald Trumps møte med Vladimir Putin. Det er bekymringsfullt at Trump lot fristen til Putin passere på fredag uten å ta noen ny handling.

Financial Times

Donald Trump ser fortsatt ut til å tro at hans personlige engasjement kan sikre en avtale om våpenhvile i Ukraina. Budskapet hans vestlige motparter bør hamre inn, er at en dårlig avtale vil være katastrofal for Ukraina, for europeisk og amerikansk sikkerhet – og for Trumps eget ettermæle.

Die Welt

Det tyske fokuset på luftvern mot russiske langdistanse­droner og ballistiske raketter er viktig, men utilstrekkelig. For å stoppe Vladimir Putin må den ukrainske hæren styrkes massivt, befris fra det russiske kvelertaket og bringes tilbake på offensiven.

Les også Financial Times: – Oktober er det nye august Stadig flere velger bort klassiske sommerdestinasjoner på grunn av varmere vær, skriver Financial Times.