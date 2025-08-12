I tillegg til det som allerede er kjent, har oljefondet nå solgt seg ut av ti selskaper i Israel på bakgrunn av sine egne vurderinger. Det sier oljefondets nestleder Trond Grande på pressekonferanse i Arendal tirsdag morgen.

Dette kommer i tillegg til at man blant annet solgte seg ut av israelske statsobligasjoner i 2023, samt at man har ekskludert elleve selskaper på grunn av etikkrådets vurderinger siden 2009.

Oljefondsjef Nicolai Tangen sier selskapet Bet Shemesh ble vurdert til middels risiko under en gjennomgang i fjor.

– Vi må erkjenne at selskapet burde vært kategorisert som høy risiko, sier Tangen under en pressekonferanse tirsdag morgen.

Han sier samtidig at han forventer at fondet kommer til å selge seg ut av flere israelske selskaper i tiden framover.

– Vi må erkjenne at det har fremkommet informasjon vi burde ha fanget opp, sier Tangen.

Han avviser imidlertid kategorisk at han kommer til å gå av som leder av Statens pensjonsfond utland.

– Jeg har ingen planer om å gå av, det har jeg ikke engang vurdert.

400 mill.

Oljefondet la i morges frem sin rapport for første halvår. I denne perioden solgte det seg ut av minst fire israelske selskaper. Samtidig har verdien på investeringene økt med 500 millioner kroner.

– Vi har solgt aksjer for 400 millioner kroner i denne perioden. Nesten 23 milliarder kroner investert i israelske aksjeselskaper er om lag 10 milliarder kroner mindre enn det vi ville hatt hvis vi hadde fulgt referanseindeksen fullt ut, sier Grande.

– Hadde vi investert helt i tråd med referanseindeksen, ville vi hatt 10 milliarder kroner mer investert i israelske selskaper, påpeker han.

Ved utgangen av første halvår var fondet investert i 61 ulike selskaper til en markedsverdi av 22,7 milliarder kroner, sier de.