Øivind Tidemandsen: – Har alle trekkene til en psykopat
– Jeg har tapt en haug med penger på torskeoppdrett, sier Øivind Tidemandsen, men fryder seg over en investering i Romania: – Den har gått 20-gangen. Så vil han at Høyre gjør kort prosess med Erna.
Publisert 12. aug. | Oppdatert 12. aug.
VIL HA NYE KOSTER: – Jeg tror dessverre for Erna at Høyre bør gjennomføre et generasjonsskifte, og det bør gjøres nå når de har et svakt utgangspunkt og ser ut til å tape uansett, sier Øivind Tidemandsen. Foto: Iván Kverme