Støre: Retningslinjene til oljefondet er riktige

– Retningslinjene mener jeg er riktige. De etiske retningslinjene gjelder jo ikke bare folkeretten. De gjelder også miljø, arbeid og menneskerettigheter. Og de er oppe til diskusjon jevnlig, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Han kommenterer oljefondets omfattende nedsalg i israelske selskaper etter avsløringer av at flere av dem tjener godt på krigføringen mot palestinerne på Gazastripen.

Fondets israelske investeringer ga i første halvår alene en avkastning på en halv milliard kroner.

– Ble urolig

Støre viser til apparatet som er etablert for å hindre at fondet går inn i selskaper som bryter med «internasjonale konvensjoner eller andre retningslinjer».

– Og dette håndteres av Norges Bank og Etikkrådet, understreker han.

– Da denne saken dukket opp, så ble jeg urolig og ba om en full gjennomgang. Og det er for å få klarhet i at retningslinjene som Stortinget har vedtatt, blir fulgt, og at Norges Bank kan svare fullt ut på den, sier Støre.

Endrer forvaltningen

Tirsdag morgen fortalte oljefondsjef Nicolai Tangen at fondet har solgt seg ut av elleve selskaper siden 5. august og har planer om ytterligere nedsalg. Han stanser muligheten til å kjøpe israelske selskaper utenfor referanseindeksen og «henter hjem» forvaltningen av investeringene i Israel.

– Jeg merker meg jo at Nicolai Tangen har endret måten han forvalter oljefondet i Israel på, ved å avvikle de eksterne forvalterne. Og så får vi se om han kommer med andre konklusjoner i dagene som kommer, sier Støre.

Både Tangen selv og finansminister Jens Stoltenberg har signalisert at det kan kommer flere tiltak rundt fondets investeringspraksis.