Førdefjorden-saken: Naturvernere vant over staten i lagmannsretten

Borgarting langmannsrett støtter Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, og slår fast at dumping av gruveavfall i Førdefjorden er ulovlig.

Category iconSamfunn
Publisert 12. aug. | Oppdatert 12. aug.
Article lead
+ mer
lead
Førde 20220512. Rundt 20 aksjonister ble pågrepet under en demonstrasjon mot deponi i Førdefjorden torsdag. Demonstrantene lenket seg fast med kjetting for å stanse etableringen av et gruveprosjekt. Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB NTB
Førde 20220512. Rundt 20 aksjonister ble pågrepet under en demonstrasjon mot deponi i Førdefjorden torsdag. Demonstrantene lenket seg fast med kjetting for å stanse etableringen av et gruveprosjekt. Nordic Mining har fått konsesjon til å deponere 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB NTB
NTB
Tips meg
Del

Dommen i ankesaken falt i Borgarting langmannsrett tirsdag. Saken ble behandlet av lagmannsretten i juni.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten for å få stoppet avfallsdeponiet, men tapte i Oslo tingrett i januar i fjor, og anket til lagmannsretten.

Miljøorganisasjonenes søksmål handler om at gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere utsprengt gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om opptil 170 millioner tonn.

- Nordic Mining er ikke part i saken og dommen er dermed ikke bindene for oss, Vi forholder oss til de tillatelsene vi har og fortsetter med vår produksjon av mineraler, sier adm. direktør Finn Ivar Marum i Nordic Mining i en uttalelse.

Samfunn

Informasjon om bruk av AI