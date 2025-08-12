Førdefjorden-saken: Naturvernere vant over staten i lagmannsretten

Dommen i ankesaken falt i Borgarting langmannsrett tirsdag. Saken ble behandlet av lagmannsretten i juni.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten for å få stoppet avfallsdeponiet, men tapte i Oslo tingrett i januar i fjor, og anket til lagmannsretten.

Miljøorganisasjonenes søksmål handler om at gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere utsprengt gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om opptil 170 millioner tonn.

- Nordic Mining er ikke part i saken og dommen er dermed ikke bindene for oss, Vi forholder oss til de tillatelsene vi har og fortsetter med vår produksjon av mineraler, sier adm. direktør Finn Ivar Marum i Nordic Mining i en uttalelse.