45 prosent av de spurte i den nye målingen til VG , Aftenposten og Bergens Tidende svarer at de vil at Jonas Gahr Støre (Ap) skal bli sittende som statsminister etter valget.

Kun 24 prosent vil ha Erna Solberg (H) som statsminister og 19 prosent vil ha Sylvi Listhaug (Frp), altså 43 prosent til sammen. Dette er første statsministermåling siden Listhaug ble inkludert at Støre slår begge motkandidatene samlet sett. Dette er også Støres beste statsministermåling siden august 2021.

Samtidig viser målingen at KrF og Venstres velgere foretrekker Støre som kandidat over Listhaug. Mer enn 1 av 4 av Venstres velgere mener Støre vil være den beste statsministeren for Norge, mens kun 1 av 20 peker på Listhaug.

Blant KrF sine velgere er det 18 prosent som vil ha Støre som statsminister, mot 16 prosent som vil ha Listhaug. Det er allikevel Høyre-lederen som leder soleklart blant de to borgerlige partiene.