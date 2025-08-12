Beklager til Erna Solberg

Erna Solberg (H) har fått en beklagelse fra Fredrik Solvang etter en påstand om at en sykepleier som tjente 600.000 kroner, fikk økt skatt under de borgerlige.

Publisert 12. aug.
FIKK UNNSKYLDNING: Fredrik Solvang beklager til Erna Solberg etter partilederdebatten.  Foto: Eivind Yggeseth
NTB
Det var i gårsdagens partilederdebatt at Fredrik Solvang kom med påstanden.

Fredrik Solvang hevdet at en sykepleier som tjente 600.000 kroner i 2016, ikke måtte betale toppskatt, mens at en sykepleier som tjener 600.000 kroner i dag ville fått 13.265 kroner i trinnskatt som følge av endringer gjort av de borgerlige.

Dette erkjenner Solvang nå at ble feil.

– Jeg tok feil. Jeg er dum, sier Solvang til Nettavisen.

Han varsler at han og NRK vil beklage og rette i alle kanaler, og skriver følgende videre:

– I spørsmålet ville jeg fram til at 12.000 kroner ikke er så mye penger, så jeg sammenlignet de 12.000 kronene Høyre vil gi i skattelette med økningen i trinnskatt for en sykepleier, som kom på plass under Solberg. Jeg tok ikke høyde for andre endringer i skattesystemet. Det burde jeg ha gjort, og tallene ble feil. Jeg ber om forlatelse og jeg har også beklaget direkte overfor Erna Solberg, sier programlederen.

Solvang møtte også Erna Solberg personlig i Arendal tirsdag og formidlet beklagelsen på vegne av NRK.

-Jeg synes det er ryddig og fint at NRK og Fredrik Solvang beklager når de gjør feil, sier Solberg i en kommentar.

– Han har normalt sett god kontroll, men i går regnet han feil. Ingen skal være i tvil om at Høyre vil senke inntektsskatten betydelig og la folk beholde mer av pengene de selv tjener, understreker hun.

