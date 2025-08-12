Det var i gårsdagens partilederdebatt at Fredrik Solvang kom med påstanden.

Fredrik Solvang hevdet at en sykepleier som tjente 600.000 kroner i 2016, ikke måtte betale toppskatt, mens at en sykepleier som tjener 600.000 kroner i dag ville fått 13.265 kroner i trinnskatt som følge av endringer gjort av de borgerlige.

Dette erkjenner Solvang nå at ble feil.

– Jeg tok feil. Jeg er dum, sier Solvang til Nettavisen.

Han varsler at han og NRK vil beklage og rette i alle kanaler, og skriver følgende videre:

– I spørsmålet ville jeg fram til at 12.000 kroner ikke er så mye penger, så jeg sammenlignet de 12.000 kronene Høyre vil gi i skattelette med økningen i trinnskatt for en sykepleier, som kom på plass under Solberg. Jeg tok ikke høyde for andre endringer i skattesystemet. Det burde jeg ha gjort, og tallene ble feil. Jeg ber om forlatelse og jeg har også beklaget direkte overfor Erna Solberg, sier programlederen.

Solvang møtte også Erna Solberg personlig i Arendal tirsdag og formidlet beklagelsen på vegne av NRK.

-Jeg synes det er ryddig og fint at NRK og Fredrik Solvang beklager når de gjør feil, sier Solberg i en kommentar.

– Han har normalt sett god kontroll, men i går regnet han feil. Ingen skal være i tvil om at Høyre vil senke inntektsskatten betydelig og la folk beholde mer av pengene de selv tjener, understreker hun.