Volodymyr Zelenskyj sier små russiske infanterigrupper har rykket fram opptil 10 kilometer på østfronten

Ifølge den finske militæranalytikeren Pasi Paroinen, som er tilknyttet Finland-baserte Black Bird Group , har den russiske framrykkingen skjedd svært raskt.

Ifølge ham har russiske styrker brutt gjennom frontlinjen og de siste tre dagene rykket fram rundt 17 kilometer.

– De fremste russiske enhetene har angivelig nådd Dobropillja og Kramatorsk-veien, og russiske infiltrasjonsgrupper er også rapportert nær selve Dobropillja, skriver han på X.

Gjør krav på

Russland gjør krav på hele Donetsk-regionen, og de siste dagers framrykking skjer i forkant av fredagens møte mellom USAs president Donald Trump og hans russiske motpart Vladimir Putin i Alaska.

Ifølge ubekreftede meldinger har Putin fortalt Trump at han i bytte mot en fredsløsning i Ukraina krever at regjeringen i Kyiv gir slipp på den delen av Donetsk-regionen som Russland ennå ikke har erobret.

Zelenskyj uttalte senere tirsdag at det russiske kravet stemte, og at han hadde fått overrakt beskjeden fra amerikanske tjenestepersoner.

Ukraina må i så fall oppgi de fire såkalte festningsbyene Slovjansk, Kramatorsk, Druzjkivka og Kostjantynivka.

– Kan ikke ta beslutninger om Ukraina

Den ukrainske presidenten har offentlig avvist ideen om å avstå territorium til Russland som et ledd i en fredsløsning og understreket at enhver avtale må være rettferdig.

– De kan ikke ta noen beslutninger om Ukraina uten oss, sa Zelenskyj tirsdag, ifølge nyhetsbyrået RBC-Ukraina i Kyiv.

Han uttrykker imidlertid optimisme om at møtet mellom Trump og Putin kan være viktig i veien mot fred og at det snart kan komme et trepartsmøte mellom Trump, Putin og han selv.

Trump og Putin skal etter planen møtes i Alaska fredag. Trump sa mandag at han ikke har planer om å inngå en avtale med den russiske presidenten.

– Det er ikke opp til meg å lage en avtale. Jeg mener en avtale bør være til fordel for begge, la han til.

– Delvis sammenbrudd

Kreml har ikke kommentert meldingene om den siste russiske framrykkingen i Donetsk, men Putins tidligere rådgiver Sergej Markov sier at ukrainsk soldatmangel har ført til «et delvis sammenbrudd langs fronten» der.

Ifølge Markov har Ukraina omgruppert elitestyrker i et forsøk på å stanse den russiske framrykkingen, og ukrainske militærbloggere og det russiske nyhetsbyrået Interfax melder det samme.

– Dette gjennombruddet er som en gave til Putin og Trump under forhandlingene, sier Markov.