Borte fra listen er også to av de viktigste nøkkelspillerne på Løvebakken, de to parlamentariske lederne Rigmor Aasrud (Ap) og Marit Arnstad (Sp), som Kapital i fjor rangerte som Norges fjerde og femte mektigste kvinner. Få utøvde mer makt i Stortingets korridorer enn disse to. Siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt i en mindretallsregjering, måtte de finne støtte på Stortinget for sakene de ønsket gjennomslag i. Nøkkelen til å få til dette satt Aasrud og Arnstad med på Stortinget, hvor de forankret partiets politikk og drev politisk hestehandel på høyt nivå i saker av stor betydning for folk flest. Arnstad mistet store deler av makten sin da Senterpartiet gikk ut av regjering i januar, og siden de ikke stiller til gjenvalg på Stortinget i høst er makten deres i ferd med å forsvinne som siste skvett i en kaffekanne på partienes morgenmøter.