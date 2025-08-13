LO mener NHO er for opphengt i formuesskatt: – Har tatt for mye plass

– Jeg synes NHO har vært ganske tydelige på politiske veivalg. Det må jeg jo si. De er forbausende samkjørt med borgerlig side i prioriteringen av saker, sier Vistnes til NTB.

– Hvilke saker tenker du på da?

– Det er jo den åpenbare skattesaken, særlig formuesskatten, som har blitt løftet veldig høyt av NHO, sier Vistnes.

Skulle ønske mer bredde

Onsdag møter den relativt ferske LO-lederen for første gang NHO-sjef Ole Erik Almlid til debatt i den årlige «Arbeidslivets toppmøte» i Arendal.

Der har hun tenkt å konfrontere ham med at Norge også står overfor flere andre utfordringer enn formuesskatten.

– Blant annet dette med å få flere folk ut i arbeid. Jeg tenker at denne skattedebatten har tatt veldig mye plass i valgkampen. Jeg skulle ønske at NHO kunne bidra til litt mer bredde i diskusjonene, sier hun.

– Men er det ikke sånn at mange bedriftseiere er opptatt av formuesskatten? Er det ikke bare rett og rimelig at NHO også er opptatt av det?

– Jo da, de har et oppdrag for medlemmene sine, og det respekterer jeg.

– Men så har jo jeg også vært ute og besøkt mange av bedriftene til NHO, og de er jo opptatt av mange andre ting også. Blant annet dette med å få flere ut i arbeid, som de legger ned mye tid og ressurser i, sier Vistnes.

– Litt spesielt

Mens LO har valgt tydelig side i norsk politikk, og gir penger til både Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Rødt i valgkampen, sier NHO at de ikke vil velge side og vil samarbeide med begge sider i politikken.

– Det er litt spesielt at man erklærer seg så upolitisk, men samtidig er så samkjørte på enkeltspørsmål med den borgerlige siden, sier Vistnes.

Konfrontert med kritikken, svarer NHO-sjef Ole Erik Almlid at grunnen til at han er opptatt av formuesskatt, er at NHOs medlemmer er veldig opptatt av saken.

– Mange av dem opplever at de har fått dobbelt så høy formuesskatt. Dette hemmer innovasjon. Det hemmer utvikling i mange lokalsamfunn, og det er en skatt som er veldig vanskelig for mange selskap, gitt at det også er en konkurranseulempe overfor utenlandske eiere.

– Vi trenger en ny kurs

Almlid forteller at formuesskatten er sak nummer én når de spør medlemmene sine.

– Også de som ikke betaler formuesskatt er veldig opptatt av dette, sier han.

– Men samtidig sier du at dere ikke velger side i valgkampen? – Det jeg sier er at vi trenger en ny politisk kurs. Vi trenger politikk for næringslivet og for bedriftene på en helt annen måte enn nå. Så får jo de ulike regjeringsalternativene svare på om de gir oss det eller ikke, sier Almlid.

– LO-lederen mener at dere har lagt dere veldig tett opp mot mange av de sakene som Høyre og Frp er veldig opptatt av. Hva tenker du om det?

– I år har det nesten vært lettere for oss å drive arbeidet i valgkampen, for det er så tydelig hva bedriftene ønsker at vi skal snakke om. De ønsker at vi skal snakke om skatt, de ønsker at vi skal snakke om kompetanse, og de er veldig opptatt av at vi skal snakke om omstilling og private løsninger.