Sosiale medier har blitt en viktig del av valgkampen til de politiske partiene. For å nå ut med budskapet har norske partier de siste 90 dagene brukt 5,4 millioner kroner på reklame på Facebook og Instagram. Det viser en oversikt Klassekampen har hentet ut fra Metas annonsebibliotek.

Arbeiderpartiet har brukt mest, med 1,8 millioner kroner. Ikke langt bak ligger Frp med 1,5 millioner kroner.

Høyre har brukt 740.000 kroner på reklame hos Facebook og Instagram de siste 90 dagene.

Mens øvrige partier bruker relativt lite på Meta-annonsering, skiller Industri- og Næringspartiet (INP) seg ut med 400.000 kroner.