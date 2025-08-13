«Uansett om han er en nyttig brikke eller en velvillig brikke, så benytter han åpenbart plattformene Russland tilbyr ham i offentligheten», sier Russland-forsker Karen-Anna Eggen til VG.

Russland hadde en liste over kandidater de ønsket skulle komme til en konferanse med formål om å påvirke vestlig aktivitet i Østersjøen. Konferansen skulle gjengi russiske talepunkter og personene skulle gi budskapet kredibilitet, skriver VG.

Diesen, som stiller til stortingsvalget og topper listen for partiet Fred og rettferdighet (FOR), stod på toppen av denne listen. Han var en meget synlig deltager på konferansen i Kaliningrad.

DELTOK: Glenn Diesen stod på toppen av en russisk liste over personer de ville bruke til å gi kredibilitet til en konferanse som løftet frem Moskvas talepunkter. Han var til stede på konferansen. Foto: NTB

Han har sagt at han vil trekke seg som kandidat for FOR, men valgloven hindrer ham.

Til VG sier Diesen «ingen kommentar».

De to andre navene på russernes liste var daværende daglig leder i Barentssekretariatet, Lars Georg Fordal, og daværende leder i Det internasjonale Barentssekretariatet, Markus Karlsen, ifølge VG.

Både Fordal og Karlsen sier at konferansen er ukjent for dem.