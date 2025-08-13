Petter Stordalen forsvarer Nav

– Det er fantastisk mange engasjerte mennesker i Nav som jobber veldig hardt for å få de som står utenfor – og som vil inn i arbeidslivet – inn i arbeidslivet. Det er vår erfaring i Strawberry: Nav gjør en kjempejobb, sier Stordalen til NTB.
De siste dagene har det rast en debatt om Nav, etter at fastlege Fastlege Kaveh Rashidi skrev en kronikk i VG om å skrote hele Nav-systemet for å bygge det opp igjen.
– Det gamle må rives, så det blir plass til å bygge noe nytt og bedre fra bunnen av. Med empati, tillit og medmenneskelighet som grunnpilarer, skrev Rashidi.
– Veldig positiv erfaring
Tirsdag var Stordalen på plass under Arendalsuka for å undertegne en intensjonsavtale sammen med flere andre bedrifter, regjeringen, partene i arbeidslivet og nettopp Nav. Målet er å få flere unge inn i arbeidslivet.
Der benyttet hotelleieren og Strawberry-sjefen anledningen til å gi litt skryt direkte til Nav-direktør Hans Christian Holte.
– Jeg vet det er mye kritikk av Nav. Men vår erfaring med Nav er veldig positiv, sier Stordalen til NTB i etterkant.
– Så du synes at Nav får ufortjent mye kritikk?
– Det er så lett å kritisere. Og så er det så lett å ikke nevne at de også gjør en veldig bra jobb. Det er akkurat som i Strawberry: det er mange ting vi kan gjøre mye bedre. Det kan også Nav gjøre. Men det er veldig mange ting de gjør som også er veldig bra, sier han.
Nav-direktøren: – Vi trenger det kritiske blikket
Nav-direktør Hans Christian Holte sier at han synes det er godt å høre budskapet fra Stordalen.
– Jeg ser også hvor mange ute i Nav som virkelig er ildsjeler og blant annet jobber intenst med ungdom for å sørge for at de får gode liv og kommer på en god kurs i livet, sier Holte.
– Hva tenker du om den kritikken som har kommet i det siste?
– Vi trenger alltid det kritiske blikket på oss. Det er helt naturlig når vi er en så stor del av samfunnet vårt, og utgjør en tredel av statsbudsjettet som vi gir i ulike velferdsordninger.
Men:
– Jeg ønsker meg at debatten er konstruktiv og nyansert. I min bok er det ikke like konstruktivt om man for eksempel trekker konklusjonen om at hele Nav har feilet og bør skrotes ut ifra at det er noen utfordringer med Nav, sier Nav-sjefen.
Han innrømmer at det finnes flere områder hvor Nav kan bli bedre, og kommer selv med et eksempel:
– Ventetidene for en del ytelser er for lange. Det er vanskelig for den enkelte, og det jobber vi også intenst med å forbedre.
– En stor gulrot
En person som sier seg «helt enig» i Petter Stordalens framsnakking av Nav, er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).
– Jeg bruker alle anledninger til å framsnakke mange av de i Nav som er ute og hjelper unge mennesker tilbake i arbeid, sier statsministeren til NTB.
– Men Nav har jo fått mye kritikk i det siste, alt fungerer vel ikke helt fint?
– Jeg mener vi hele tiden skal se på hvordan vi kan løse oppgaver bedre. Men sånne nærmest dramatiske forslag om å dele Nav i tre og lage nye strukturer – jeg tror ikke det løser det. Vi må gå på hva kjerneoppgavene er og sørge for at de bruker ressursene på det. Nå er det viktigste å gi de som er mellom 20 og 30 år og utenfor, muligheten til å komme inn i arbeid, sier Støre.
Akkurat når det gjelder det siste punktet – om unge i arbeid – har Petter Stordalen også et budskap til statsministeren:
– Myndighetene har en fantastisk mulighet i å bruke innkjøpsmakten, sier han.
Stordalen kaller det for «en stor gulrot».
– Hvis du kjøper inn på vegne av AS Norge: produkter, hotellrom, uansett hva. Da kan du stille krav til at bedriftene er med på mangfold og inkludering, akkurat som man stiller krav til bærekraft. Det tror jeg kan sette fortgang i arbeidet for å få mange av de som står utenfor, innenfor.