Petter Stordalen forsvarer Nav

– Det er fantastisk mange engasjerte mennesker i Nav som jobber veldig hardt for å få de som står utenfor – og som vil inn i arbeidslivet – inn i arbeidslivet. Det er vår erfaring i Strawberry: Nav gjør en kjempejobb, sier Stordalen til NTB.

De siste dagene har det rast en debatt om Nav, etter at fastlege Fastlege Kaveh Rashidi skrev en kronikk i VG om å skrote hele Nav-systemet for å bygge det opp igjen.

– Det gamle må rives, så det blir plass til å bygge noe nytt og bedre fra bunnen av. Med empati, tillit og medmenneskelighet som grunnpilarer, skrev Rashidi.

– Veldig positiv erfaring

Tirsdag var Stordalen på plass under Arendalsuka for å undertegne en intensjonsavtale sammen med flere andre bedrifter, regjeringen, partene i arbeidslivet og nettopp Nav. Målet er å få flere unge inn i arbeidslivet.

Der benyttet hotelleieren og Strawberry-sjefen anledningen til å gi litt skryt direkte til Nav-direktør Hans Christian Holte.

– Jeg vet det er mye kritikk av Nav. Men vår erfaring med Nav er veldig positiv, sier Stordalen til NTB i etterkant.

– Så du synes at Nav får ufortjent mye kritikk?

– Det er så lett å kritisere. Og så er det så lett å ikke nevne at de også gjør en veldig bra jobb. Det er akkurat som i Strawberry: det er mange ting vi kan gjøre mye bedre. Det kan også Nav gjøre. Men det er veldig mange ting de gjør som også er veldig bra, sier han.

Nav-direktøren: – Vi trenger det kritiske blikket

Nav-direktør Hans Christian Holte sier at han synes det er godt å høre budskapet fra Stordalen.

– Jeg ser også hvor mange ute i Nav som virkelig er ildsjeler og blant annet jobber intenst med ungdom for å sørge for at de får gode liv og kommer på en god kurs i livet, sier Holte.

– Hva tenker du om den kritikken som har kommet i det siste?