Rekordstor nedgang i innvandrere

En fersk analyse av rådata fra Bureau of Labor Statistics’ (BLS) husholdningsundersøkelse, også kjent som Current Population Survey (CPS), viser en historisk nedgang på 2,2 millioner i den totale utenlandsfødte befolkningen i USA – både legale og illegale innvandrere – fra januar til juli i år.

Det foreløpige estimatet indikerer at antallet illegale innvandrere alene har falt med 1,6 millioner i samme periode, noe som markerer den største nedgangen over seks måneder noensinne registret.

Dermed vurderes det at antallet ulovlige innvandrere i USA nå er 14,2 millioner, fra 15,8 millioner i januar, tilsvarende en nedgang på 10 prosent.

Samtidig advarer analytikerne i statistikkbyrået om flere usikkerhetsmomenter. Blant annet kan skjerpet håndheving kan ha ført til at færre innvandrere deltar i undersøkelsen eller identifiserer seg som utenlandsfødte.

Nedgangen i antallet illegale innvandrere kan også ha betydelige økonomiske ringvirkninger. Et strammere arbeidsmarked og høyere lønninger kan bidra til å trekke tilbake det nesten rekordstore antallet amerikanske menn i arbeidsfør alder uten høyskolegrad som i dag ikke er i arbeidsstyrken, ifølge BLS.

Under president Joe Bidens presidentperiode anslår BLS at det kom om lag åtte millioner migranter til USA – mange av dem illegale – som markerer det høyeste nivået av illegal innvandring noen gang registrert i USA.