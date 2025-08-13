Rekordstor nedgang i innvandrere

Statistikkbyrå estimerer at antallet ulovlige innvandrere er ned 10 prosent på et halvt år.

Publisert 13. aug.
HISTORISK NEDGANG: Trump sørger for økt utvandring av USA.  Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Nicolay Steensen
En fersk analyse av rådata fra Bureau of Labor Statistics’ (BLS) husholdningsundersøkelse, også kjent som Current Population Survey (CPS), viser en historisk nedgang på 2,2 millioner i den totale utenlandsfødte befolkningen i USA – både legale og illegale innvandrere – fra januar til juli i år.

Det foreløpige estimatet indikerer at antallet illegale innvandrere alene har falt med 1,6 millioner i samme periode, noe som markerer den største nedgangen over seks måneder noensinne registret. 

Dermed vurderes det at antallet ulovlige innvandrere i USA nå er 14,2 millioner, fra 15,8 millioner i januar, tilsvarende en nedgang på 10 prosent.

Samtidig advarer analytikerne i statistikkbyrået om flere usikkerhetsmomenter. Blant annet kan skjerpet håndheving kan ha ført til at færre innvandrere deltar i undersøkelsen eller identifiserer seg som utenlandsfødte. 

Nedgangen i antallet illegale innvandrere kan også ha betydelige økonomiske ringvirkninger. Et strammere arbeidsmarked og høyere lønninger kan bidra til å trekke tilbake det nesten rekordstore antallet amerikanske menn i arbeidsfør alder uten høyskolegrad som i dag ikke er i arbeidsstyrken, ifølge BLS. 

Under president Joe Bidens presidentperiode anslår BLS at det kom om lag åtte millioner migranter til USA – mange av dem illegale – som markerer det høyeste nivået av illegal innvandring noen gang registrert i USA. 

