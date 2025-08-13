Dette skriver utenlandske aviser på lederplass

Financial Times

For å få eksportlisenser har halvlederprodusentene Nvidia og AMD gått med på å gi den amerikanske regjeringen 15 prosent av inntektene fra brikkesalg i Kina. Dette setter en urovekkende presedens. Den juridisk tvilsomme ordningen viser at amerikansk næringsliv i stadig større grad styres av Det hvite hus.

For å tilpasse seg kan styrerom i økende grad måtte innta tankesettet til selskaper i fremvoksende markeder styrt av like kontrollerende og lunefulle ledere.

Mange store selskaper har allerede innsett at de enten må bygge personlige bånd til Trump og forberede gunstige tilbud, eller holde hodet lavt og håpe presidenten holder seg unna.

Å legge toll på importerte varer som Trump helst skulle sett ble produsert i USA, gir mening for ham fordi det også gir ekstra tollinntekter.

På samme måte kan salg av brikker til Kina ha nasjonale sikkerhetsimplikasjoner og til og med styrke Kinas evner innen kunstig intelligens, men det gir likevel klingende mynt i kassen. Denne kortsiktige, transaksjonsbaserte styringen av USAs økonomi overser imidlertid den bredere lammende effekten på privat sektor.

Trumps avtale med brikkeprodusentene åpner døren for at Det hvite hus kan innføre lignende ordninger i andre industrier og for andre varer.

Denne dynamikken risikerer å tappe næringslivet for aktivitet allerede i dag, ettersom styrerom nøler med ansettelser, investeringer og til og med begrenser salg for å unngå å komme på kant med presidenten.

Foto: Bloomberg

The Wall Street Journal

Våre europeiske venner er opprørt over Donald Trumps tollsatser. Da skulle man tro de ville bruke sin diplomatiske tyngde til å utvide frihandel andre steder i verden. Men nå har de skrotet en egen handelsavtale med Mercosur-landene i Latin-Amerika.

Die Welt

Etter bare hundre dager er Friedrich Merz og hans regjering nede på samme popularitetsnivå som forgjengeren Olaf Scholz. Et selvhøytidelig sosialdemokratisk parti blokkerer den fornyelsen borgerne forventer, mens kristendemokratiske CDU fremstår som juniorpartner i regjeringen.

Dagens Industri

Den finske riksadvokaten har tiltalt kapteinen og to offiserer på tankskipet «Eagle S» etter at fem undervannskabler i Finskebukta ble skadet i 2024. Håndteringen av denne alvorlige hendelsen er en oppvisning i finsk sisu. Sverige og andre Nato-land burde ta etter.

