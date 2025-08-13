Naf mener at Nasjonal Transportplan er i ferd med å bli en politisk blindvei og etterlyser en mer helhetlig og forpliktende planlegging av nye veiprosjekter.

– De to siste planene har ikke hatt flertall bak seg. Prosjekter har blitt forhandlet inn og ut en rekke ganger, samtidig som pengebruken løper. Vi mener det må bli bedre kontroll på hvordan pengene brukes, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i Naf i en pressemelding.

Skrekkeksempel

Flere store planlagte veiprosjekter ble utelatt fra Nasjonal Transportplan da den ble vedtatt i fjor. Blant dem var prosjektet Hordfast – ferjefri E39 mellom Stord og Os. Naf mener prosjektet er et skrekkeksempel på hvor galt det kan gå.

– Mer enn to milliarder kroner har gått til planlegging, men det er helt i det blå hva som skjer videre. Samtidig som prosjektet utsettes, vil det bli stadig dyrere å bygge om det til slutt blir vedtatt, sier han.

– Blir lovet gang på gang

Skjøstad trekker fram arbeidet på E16 mellom Arna og Stanghelle som i år endelig kom i gang, 15 år etter at fellesprosjektet med vei og jernbane først ble foreslått. I mellomtiden har prosjektet på strekningen som er kåret til Norges dårligste vei, blitt over dobbelt så dyrt.

Han peker også på at det er brukt 2,3 milliarder kroner til planlegging av Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss, samtidig som prosjektet har gått inn og ut av planene.

– Vi ser de samme prosjektene bli lovet gang på gang. Det er ikke bra for tilliten til politikken at Nasjonal transportplan ikke leverer bedre på gjennomføring og måloppnåelse. Det blir en utfordring for neste minister som skal legge fram sin transportplan, sier Skjøstad.