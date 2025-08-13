Oda-gründer Karl Munthe-Kaas har utløst kraftige reaksjoner i investormiljøet etter at han i en Ap-podcast i forrige uke hausset formuesskatten. Nå henger Øystein Stray Spetalen seg på.

– Jens Stoltenberg inviterte én av de få næringslivslederne som vil ha formuesskatt. Han burde ikke ha invitert en taper, men heller noen av vinnerne. De som utvikler bedrifter som går med overskudd, betaler skatt, investerer, øker antall ansatte og bidrar til fremtidens velferdssystem, sier investoren til e24.

Les også Tapsmaskinen skryter av formuesskatten

– Tar fullstendig feil

Spetalen karakteriserer det overfor nettstedet som «fullstendig feil» når Munthe-Kaas hevder formuesskatt i de fleste tilfeller ikke er et problem for gründere i vekstselskaper.

ANBEFALES AV SPETALEN: Fredrik Halvorsen. Foto: Iván Kverme

– Fordi selskapet ikke var børsnotert, og dermed hadde en helt annen skattemessig ligningsverdi og en lav egenkapital på grunn av ekstremt mye leasinggjeld, betalte det ikke formuesskatt. Det er umulig for andre gründere og bedriftseiere å oppnå, fortsetter han.

Munthe-Kaas fnyser av Spetalen, og får støtte fra Guttorm Schjelderup, leder av Senter for skatteforskning ved Norges Handelshøyskole. Ifølge ham rammes oppstartsselskaper svært sjeldent av formuesskatt.

– To studier fra SSB viser at unoterte selskaper har betydelig lavere verdi enn børsnoterte selskaper. Sånn sett gir skattesystemet en betydelig rabatt for unoterte selskaper, sier Schjelderup til e24.

Les også – Grovt, absurd og mektig provoserende – En parodi, sier Finansco-gründer Eirik Furuseth om Oda-gründer Karl Munthe-Kaas. Selv har Munthe-Kaas null i formue.

Formuesskattens forsvarere forstår ikke hva de forsvarer Jens Stoltenberg (Ap) bør heller lytte til de som faktisk blir rammet hardt av regjeringens næringsfiendtlige politikk. Da ville nok diskusjonen vært mindre behagelig, skriver Hans Andreas Limi (FrP).

Hvorfor Oda drukner

Angriper exit-skatten

Spetalen anbefaler overfor nettstedet finansminister Stoltenberg heller å invitere gründere som har fått det til – som Øystein Moan, Gustav Witzøe eller Fredrik Halvorsen, før han går til angrep på exit-skatten.

– Ap har måttet bygge en skattemur for å hindre at flinke folk drar fra Norge. Etter fire år med Støre vil flere og flere flinke folk ut av Norge, og utgiftene til Nav eksploderer, sier han.

Av de tre gründerne Spetalen trekker frem, har både Moan og Halvorsen flyttet til Sveits.