Nicolai Tangens bok om ledelse gikk rett inn på førsteplass på bestselgerlisten til Bokhandlerforeningen, offentliggjort onsdag.

Publisert 13. aug. | Oppdatert 13. aug.
PÅ TOPP: Nicolai Tangens bok «Alt jeg har lært om ledelse» ble lansert 5. august og topper nå Boklista og kommer i nytt opplag. Foto: NTB
NTB
«Alt jeg har lært om ledelse», med undertittelen «av Askeladden, en pokerspiller og verdens smarteste sjefer» ble lansert i forrige uke av forlaget Kagge.

Nå topper den Boklista, som er bestselgerlisten til Bokhandlerforeningen, i kategorien generell litteratur.

Etterspørselen gjør at forlaget har måttet trykke et nytt opplag, opplyser Kagge. Det gir et totalopplag på 10.000 eksemplarer.

2. september skal Nicolai Tangen snakke om boken på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, og bokbades av journalist og podkaster Sarah Sørheim.

