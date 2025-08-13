«Alt jeg har lært om ledelse», med undertittelen «av Askeladden, en pokerspiller og verdens smarteste sjefer» ble lansert i forrige uke av forlaget Kagge.

Nå topper den Boklista, som er bestselgerlisten til Bokhandlerforeningen, i kategorien generell litteratur.

Etterspørselen gjør at forlaget har måttet trykke et nytt opplag, opplyser Kagge. Det gir et totalopplag på 10.000 eksemplarer.

2. september skal Nicolai Tangen snakke om boken på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo, og bokbades av journalist og podkaster Sarah Sørheim.