Tidligere MI6-sjef før toppmøtet: – Putin mener han vinner

President Trump og president Putin møtes i Alaska fredag for å diskutere fred mellom Russland og Ukraina.

Tidligere toppsjef i Storbritannias utenlandske etterretningstjeneste, Sir Alex Younger, som nå blant annet er seniorrådgiver for Goldman Sachs, deler sine syn på toppmøtet og mulighetene for fred i en webcast arrangert av Goldman tirsdag.

Skeptisk til fredsløsning i Alaska

Younger sier at sannsynligheten for en diplomatisk løsning på krigen har økt, men at han fortsatt er skeptisk. Han forklarer at kriger ofte ender når meningsmålingene stuper, og befolkningen på begge sider ønsker fred.

– Et av de mest avgjørende datapunktene er meningsmålingene i Russland og Ukraina, der befolkningen i begge land i økende grad er villig til å inngå kompromisser for fred. Det er slik kriger ender. Følg med på dette. Tallene er i endring, og muligheten for en diplomatisk løsning øker, men jeg tror fortsatt ikke dette er det mest sannsynlige utfallet, sier han..

Tre realistiske utfall

Trumps spesialutsending Steve Witkoff, som har vært i Russland flere ganger, får noe kritikk fra Younger. Likevel, basert på det siste møtet, ser MI6-toppen tre troverdige utfall av toppmøtet:

En land-for-fred-avtale med sikkerhetsgarantier, altså at Ukraina må gi fra seg noe av territoriet som Russland har okkupert.

Et annet scenario er at Russland og USA innser at de har snakket forbi hverandre – altså misforstått hverandres budskap og intensjoner. Pinligheten rundt dette kan få Trump til å innse at han har gått for langt, og dermed trekker han seg tilbake.

Det tredje utfallet er det mest negative fra et vestlig ståsted. Trump insisterer på sin egen versjon av situasjonen og bruker det som påskudd for å trekke USA ut av konflikten. Dermed blir den vestlige alliansen kraftig splittet, og Putin får en stor fordel og kan sette Ukraina i alvorlig fare, forklarer Younger.

Putin-analyse

Younger mener Putin ikke ser noen grunn til å endre kurs.

– Putin mener han vinner, og at han kan tåle skadene. Økonomien er ikke hans prioritet, og dette er eksistensielt for ham. Han tror han har tid, han ser på rotet i Ukraina, og han har null ønske om å løse dette. Mens Russlands posisjon er ganske tydelig, har vi mindre klarhet på USAs side – men vi bør være sterkt oppmuntret av Trumps nylige meningsendring, sier han.

Europa-optimisme

– Det store skiftet og grunnen til optimisme er Europas rolle i disse forhandlingene. Europa har vært maktesløst, splittet og uten gjennomslagskraft, og det har både USA og Russland tatt inn over seg. Jeg vil gå så langt som å si at vi nå nesten er på et punkt der Europa kan erstatte USA når det gjelder den utrolig verdifulle støtten USA har gitt, sier han.