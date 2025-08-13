Legendarisk Van Halen-gitar: Håper å få 30 millioner

En legendarisk gitar som har tilhørt Eddie Van Halen, forventes å innbringe mellom to og tre millioner dollar, rundt 30 millioner kroner, på auksjon på Sotheby's.

Eddie Van Halen og gitaren gjester Michael Jacksons 1984-konsert. Nå selges den på auksjon. Foto: Carlos Osorio / AP / NTB Carlos Osorio / AP / NTB
NTB
Elgitaren av merket Kramer Electric ble brukt av rockeikonet på en turné mellom 1982 og 1983, skriver Billboard.

Den rød-, hvit- og svartstripete gitarens design er i stor grad basert på hardrockgitaristens velkjente, svart-hvite «Frankenstrat»-gitar fra 1975.

Van Halen skal selv ha besøkt gitarfabrikken for å modifisere instrumentet. Etter turneen ga han den til sin gitartekniker, som igjen solgte den til Mick Mars i Mötley Crüe, som gir den attesten:

– Et stort stykke historie.

Den velbrukte gitaren går under hammeren i oktober, når auksjonshuset har premiere på sin Grails-uke , viet amerikansk populærkultur.

Eddie Van Halen døde 65 år gammel 6. oktober 2020 av slag etter å ha lidd av kreft i årevis.

