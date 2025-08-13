PST mener prorussiske hackere sto bak sabotasje i Norge

Det siste året har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sett en endring i aktiviteten fra prorussiske cyberaktører, sa PST-sjef Beate Gangås på et arrangement på Arendalsuka ifølge VG.

– I april ble en demning på Vestlandet utsatt for en slik operasjon. Hensikten med denne typen aksjoner er å bidra til påvirkning samt skape frykt eller uro i landets befolkning, sa hun.

– Vår russiske nabo er blitt farligere, sa Gangås.

Kripos og har etterforsket hendelsen.

I fire timer sto ventilene helt åpne og slapp igjennom nær 500 liter i sekundet før innbruddet ble oppdaget og stoppet. Målet var å skape frykt eller uro i befolkningen, mener PST.

Situasjonen er uforutsigbar og Russland vil med stor sannsynlighet utføre flere aksjoner mot ulike mål i Europa, mener PST-sjefen.

Hun framholdt at det i økende grad gjennomføres cyberaksjoner mot mål i Vesten der hensikten er å forårsake merkbare eller synlige resultater.

Siden slutten av 2023 har russisk etterretning stått bak flere titall aksjoner i Europa, påpekte Gangås og listet opp: Aksjon mot et Ikea-varehus i Estland, et kjøpesenter i Polen, et varehus med Ukraina-leveranser i Storbritannia.

I år har en ukrainsk restaurant i Estland blitt rammet, og det ble planlagt en forsendelse av en brannstiftende innretning med fly fra Tyskland til mål i Ukraina, fortalte hun videre.