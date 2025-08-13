Valget kommer til å skje litt tidligere enn det som har vært planlagt, ifølge Trump.

Trump har over tid vært i strid med nåværende sentralbanksjef Jerome Powell. De har blant annet vært uenige om renten, som Trump vil ha lenger ned. Powell har derimot sagt at det igjen vil føre til økt inflasjon.

Det har tidligere versert spekulasjoner om at presidenten planlegger å sparke Powell, noe Trump har nektet for.

Powell har tidligere gjort det klart at han ikke akter å etterkomme noen forespørsel fra Trump om å gå av og har vist til at sentralbankens uavhengighet er lovfestet i USA.

Sentralbanksjefvervet i USA er på åremål, og Powells åremål utløper i mai 2026. Ny sentralbanksjef blir vanligvis kunngjort tre til fire måneder på forhånd.

