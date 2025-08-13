– Det kommer til å skje igjen at vi er i selskap vi ikke bør være i. Poenget med Etikkrådet er at de går igjennom selskapene, vurderer dem. Jeg er ganske trygg på at de på nytt kan vurdere selskaper som de mener vi skal ut av, sa finansminister Jens Stoltenberg under et arrangement på Arendalsuka.

Stoltenberg og oljefondssjef Nicolai Tangen møtte onsdag til en panelsamtale om oljefondet i turbulente tider.

– Vi kan ikke utelukke at det også i framtida kommer til å være situasjoner der vi trenger Etikkrådets vurdering, og at den kommer til å lede til at Norges Banks hovedstyre, som fatter endelig beslutningen, bestemmer at disse og de selskapene skal vi ut av, fortsatte han.

Panelsamtalen har vært planlagt i lang tid, men har blitt høyst aktuell etter det ble avslørt at oljefondet i 2024 eide aksjer for 172 millioner kroner i et selskap som vedlikeholder israelske kampfly. Oljefondet har siden solgt seg ut av elleve israelske selskaper.

