Europeiske toppledere krever sikkerhetsgarantier for Ukraina

Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias statsminister Keir Starmer og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz, som er ledere for den såkalte «Coalition of the willing», har kommet med en felles uttalelse onsdag kveld.

Uttalelsen kommer etter et digitalt møte mellom flere av partene i forkant av fredagens møte i Alaska.

I uttalelsen understrekes flere av de etablerte standpunktene til Ukrainas vestlige støttespillere, blant annet følgende:

* Ukraina må ha «robuste og troverdige» sikkerhetsgarantier for effektivt å kunne forsvare sin suverenitet og territorielle integritet.

* Koalisjonen er klare til å spille en aktiv rolle, blant annet ved å sette ut en fredsbevarende styrke når krigshandlingene har stanset.

* Ukrainas militære styrker og samarbeid med andre land kan ikke begrenses på noe vis.

* Og Russland kan ikke ha noen vetomakt når det gjelder Ukrainas vei mot EU- eller Nato-medlemskap.

Koalisjonen inkluderer totalt 31 land, deriblant Norge.

